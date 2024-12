Sta per terminare l’attesa per la mass start femminile 12.5km di Kontiolahti, gara valevole per la Coppa del Mondo 2024/2025 di biathlon. Tocca alle donne chiudere questa prima tappa stagionale sulle finlandesi con la partenza in linea, format di gara che normalmente esordisce più avanti in stagione poiché sono solo i migliori 30 atleti a partecipare. Scatteranno dalla prima fila la svedese Elvira Oeberg, la francese Lou Jeanmonnot e la tedesca Franziska Preuss. In gara per l’Italia ci saranno Samuela Comola e Dorothea Wierer. Si preannuncia spettacolo: chi trionferà? L’appuntamento è per le ore 17.10 italiane di domenica 8 dicembre. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la gara del massimo circuito mondiale di biathlon.

STREAMING E TV – La mass start femminile 12.5km di Kontiolahti 2024 sarà visibile in diretta tv per gli abbonati su Eurosport 1, canale disponibile anche su Sky e Dazn, oltre che in streaming sulla piattaforma Discovery+, su SkyGo e NOW. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale minuto per minuto, la cronaca al termine e tutti i risultati per non perdersi davvero alcuna emozione.