La start list completa della mass start femminile di Kontiolahti, appuntamento valido per la prima tappa di Coppa del Mondo 2024/25 di biathlon. Samuela Comola e Dorothea Wierer sono le due azzurre che si sono guadagnate l’accesso a questa gara che chiude la lunga tappa finlandese che ha aperto questa stagione. Ecco di seguito le 30 partecipanti.

START LIST MASS START FEMMINILE KONTIOLAHTI

1 OEBERG Elvira SWE 140

2 JEANMONNOT Lou FRA 114

3 PREUSS Franziska GER 105

4 DAVIDOVA Marketa CZE 101

5 MINKKINEN Suvi FIN 96

6 HALVARSSON Ella SWE 92

7 HAUSER Lisa Theresa AUT 82

8 MICHELON Oceane FRA 72

9 ANDERSSON Sara SWE 70

10 RICHARD Jeanne FRA 59

11 SIDOROWICZ Natalia POL 55

12 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 50

13 HAECKI-GROSS Lena SUI 49

14 TANNHEIMER Julia GER 45

15 OEBERG Hanna SWE 44

16 VOIGT Vanessa GER 38

17 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 38

18 LIE Lotte BEL 38

19 ERMITS Regina EST 37

20 COMOLA Samuela ITA 33

21 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 33

22 WIERER Dorothea ITA 30

23 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 29

24 GANDLER Anna AUT 28

25 STREMOUS Alina MDA 26

26 IRWIN Deedra USA 26

27 MAGNUSSON Anna SWE 26

28 RANDBY Gro NOR 25

29 SIMON Julia FRA

30 ARNEKLEIV Juni NOR