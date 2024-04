Maratona Milano 2024 in tv: data, orario e diretta streaming running

Sta per terminare l’attesa per la Maratona di Milano 2024: ecco tutte le informazioni per seguire la corsa. Grande attesa per la 22esima edizione della celebre corsa sui 42,197 km tra le strade della città meneghina, che lo scorso anno ha visto esordire sulla distanza l’azzurro Yeman Crippa. L’uomo da battere è proprio il vincitore dello scorso anno, l’ugandese Andrew Rotich Kwemoi, che dovrà vedersela soprattutto con l’etiope Tesfahun Akalnew Guangul, il keniano Titus Kimutai Kipkosgei ed il turco di origini keniane Ilham Tanui Ozbilen.

Tra le donne invece i fari sono puntati sulle etiopi Kuftu Tahir Dadiso, Alemayehu Haimanot Shewe e Tigist Memuye Gebeyahu, senza dimenticare le connazionali Fantu Shugi Gelasa e Tigist Bikila Deme e la keniana Sophy Jepchirchir. Partenza e arrivo sono previsti a Piazza Duomo, con il percorso che toccherà i luoghi simbolo di Milano come il Teatro alla Scala, Brera, San Babila, il Castello Sforzesco, Largo Cairoli, City Life, Portello, QT8, San Siro, Trenno e la zona del Gallaratese. Si preannuncia grande spettacolo: chi taglierà il traguardo per primo? L’appuntamento con la maratona è per le ore 8.30 di domenica 7 aprile. Di seguito, tutte le informazioni per seguire la Wizz Air Milano Marathon.

STREAMING E TV – La Maratona di Milano 2024 sarà visibile dalle ore 10.00 in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, canali visibili anche in streaming su Sky Go e Now, con la telecronaca di Nicola Roggero ed il commento tecnico di Lucilla Andreucci e Stefano Baldini. Inoltre, ci saranno collegamenti ed interviste anche su Sky Sport 24. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati per non perdersi davvero alcuna emozione.