Picerno-Cerignola oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Picerno-Cerignola sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentacinquesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Sesto posto, non un buon periodo, ma playoff assicurati per i lucani, viceversa i pugliesi si trovano al momento in un limbo tra la salvezza quasi acquisita e la zona playoff che sembra davvero vicina e alla portata, anche se bisogna recuperare tre punti e due posizioni. Chi la spunterà allo stadio Donato Curcio? Appuntamento alle ore 20.45 di domenica 7 aprile. Diretta tv su Sky Sport 255, diretta streaming su Sky Go e anche su Now.