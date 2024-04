Ciclismo, Parigi-Roubaix 2024: data, orari, diretta tv e streaming

Gli orari e il programma dell’edizione numero 121 della Parigi-Roubaix, in scena domenica 7 aprile 2024. Grande attesa per l'”Inferno del Nord”, che quest’anno propone ben 29 settori in pavè lungo i 260 chilometri da Compiègne al leggendario velodromo di Roubaix. Un appuntamento assolutamente da non perdere per gli appassionati, mentre per Mathieu Van der Poel sarà un nuovo appuntamento con la storia: il campione del mondo proverà a confermarsi sulle pietre e in caso di vittoria diventerebbe il primo a vincere due edizioni consecutive della Roubaix dall’accoppiata di Tom Boonen tra 2008 e 2009. Tante critiche per l’inserimento della chicane all’ingresso della Foresta di Arenberg, altro tema sicuramente caldo e da seguire con attenzione. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – Il gruppo prenderà il via dal chilometro zero alle ore 11:25 dopo la fase di trasferimento, mentre l’arrivo nel velodromo di Roubaix è stato programmato dagli organizzatori in un orario compreso tra le 17:05 e le 17:35 in base a quella che sarà la velocità media della corsa. La Parigi-Roubaix 2024 sarà trasmessa in diretta tv integrale su Eurosport fin dalla 10:30, mentre in chiaro sulle reti Rai la trasmissione avrà inizio alle 13:20 su RaiSport per poi spostarsi dalle 15:00 su Rai Due. Molto ampie anche le opportunità legate alla diretta streaming, disponibile su Discovery+, Dazn, Now, Sky Go e ovviamente RaiPlay. Sportface vi racconterà la terza Monumento della stagione in tempo reale con aggiornamenti in diretta, cronache, risultati, classifiche e tanto altro ancora.