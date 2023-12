Lucchese-Juventus U23 oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Lucchese-Juventus U23, match valevole per il recupero dell’ottava giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra toscana vuole continuare a fare una buona stagione, con l’obiettivo di provare ad insidiare club più attrezzati in ottica playoff. La compagine bianconera, dal suo canto, ha intenzione di assicurarsi i tre punti per uscire da un momento della stagione non troppo positivo. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 6 dicembre alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

