Olbia-Rimini oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Olbia-Rimini, match valevole per il recupero della quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine sarda vuole trovare dei preziosi punti per risalire posizioni in classifica ed allontanarsi dalla zona playout. La squadra romagnola, dal suo canto, spera di ottenere un importante successo in modo tale da uscire definitivamente dalla zona rossa della classifica. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 5 dicembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

