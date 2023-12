Inter, Thuram: “Lautaro un campione. Scudetto? Non è lotta a due”

In un’intervista rilasciata a Sky Sport, l’attaccante dell’Inter Marcus Thuram ha fatto un primo bilancio di questa sua avventura milanese: “Per me è un bel momento, per scoprire un nuovo campionato, una nuova città e una nuova squadra, ma anche per fare una nuova esperienza. Sto cercando di imparare e di godermi ogni istante. Già due anni fa avevo parlato con Ausilio, prima che mi facessi male, e lui mi vedeva come una punta centrale. Questo mi ha fatto pensare che scegliere l’Inter sarebbe stato il meglio per me“. Il francese ha poi parlato del suo compagno di squadra e di reparto, Lautaro Martinez: “E’ un campione, uno dei migliori attaccanti del mondo. Credo che ogni giocatori al suo fianco possa segnare con facilità“.

“Contro il Napoli è stata una bella partita in un bello stadio. Non conoscevo il Maradona, me ne avevano solo parlato i compagni – ha proseguito Thuram – Per lo scudetto non è una lotta a due, ma tra tutte le squadre che faranno bene. A fine campionato vedremo. Cosa scelgo tra Champions, Scudetto o Europeo? Se lo dico poi non si realizza“.