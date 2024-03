Lucchese-Cesena oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Lucchese-Cesena, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra toscana deve ancora assicurarsi la permanenza di categoria, per questo motivo deve assolutamente provare a vincere davanti al pubblico amico. Il club romagnolo, dal suo canto, è sempre più vicino alla promozione in Serie B e non ha la minima intenzione di fermarsi proprio sul più bello. I padroni di casa sono reduci da due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque e vogliono tentare il colpaccio per tornare in zona playoff. I bianconeri, invece, arrivano da quattro vittorie nelle ultime cinque e vanno a caccia del quinto successo. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 24 marzo alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251.

