Renate-Arzignano oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Renate-Arzignano, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I giocatori ospiti hanno intenzione di regalare una bella gioia ai loro tifosi e di avvicinarsi alla conquista della salvezza, magari evitando di passare attraverso i playout. I padroni di casa, dal loro canto, vogliono vincere davanti al loro pubblico per provare a qualificarsi per i playoff, che andranno in scena al termine della regular season. La compagine nerazzurra arriva da due vittorie, due sconfitte e un pareggio e spera di conquistare i tre punti per avvicinarsi al decimo posto che varrebbe i playoff. I giallazzurri, dal loro canto, sono reduci da due sconfitte e tre pareggi e hanno assolutamente bisogno di tornare alla vittoria. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 24 marzo alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

