MotoGP, gara GP Portogallo oggi in tv: orari, programma e come seguirla in diretta

La MotoGP è pronta a disputare la gara domenicale del Gran Premio del Portogallo. Sull’iconico circuito di Portimao, va in scena il secondo fine settimana del motomondiale 2024. I ventidue piloti in griglia cercheranno la vittoria nella gara conclusiva del fine settimana, successo che nel primo appuntamento – in Qatar – era andato a Francesco Bagnaia. E’ stato proprio lo scudiero della Ducati che qui, in Portogallo, nel 2023 aveva siglato la vittoria sia nella Sprint che nel Gran Premio finale.

La partenza è prevista per le 15:00 italiane di domenica 24 marzo. L’evento sarà trasmesso in diretta da Sky, precisamente sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. Disponibili anche le coperture streaming sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Per non perdervi nemmeno un minuto della gara, Sportface.it vi offrirà una diretta testuale, aggiornandovi in tempo reale sull’azione in pista e fornendovi tutte le informazioni necessarie.