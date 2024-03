LIVE – Lucchese-Cesena, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

Alle 14:00 di oggi, domenica 24 marzo Lucchese e Cesena scenderanno in campo in occasione della trentatreesima giornata del girone B di Serie C 2023/2024. Sulla carta non c’è storia: infatti la Lucchese affronta il Cesena con la metà dei punti della capolista (40 contro 80). Le motivazioni però in questo rush finale possono spesso e volentieri invertire i pronostici. E in casa Lucchese c’è tanta voglia di acciuffare quei playoff distanti un punto. Più lontana invece la zona playout, sotto di sei lunghezze. Il Cesena invece non vuole fermarsi e insegue la terza vittoria consecutiva. Nell’ultimo confronto diretto, nel novembre 2023, finì 3-0 per il Cesena. Ora c’è grande voglia di riscatto per una Lucchese che sogna il colpaccio in casa contro la prima della classe. Lo sa bene anche Domenico Toscano: “Chi gioca contro il Cesena alza sempre il livello e dobbiamo tenere alta l’attenzione e l’intensità”, ha detto alla vigilia. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale.

