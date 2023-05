Calendario VNL femminile 2023: programma, orari e diretta tv volley

Il calendario completo della VNL femminile 2023: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. La Volleyball Nations League torna con la stessa formula dello scorso anno: 16 squadre al via, ognuna delle quali disputerà 12 partite nell’arco delle tre settimane della fase preliminare. Le migliori otto formazioni della classifica accederanno poi alla fase finale, in programma ad Arlington (Texas, Stati Uniti) dal 12 al 16 luglio. Presente anche l’Italia di Davide Mazzanti, campione d’Europa e bronzo mondiale in carica, che proverà a difendere il titolo vinto lo scorso anno per iniziare al meglio l’estate azzurra che culminerà con gli Europei.

STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming su Volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale, mentre non è ancora nota la programmazione di Rai Sport e Sky Sport. In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali , cronache, tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario della VNL femminile 2023 con gli orari italiani e le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

Calendario VNL femminile 2023

Orari italiani

Week 1

MARTEDI’ 30 MAGGIO

9.10 Germania-Olanda (Pool 2 – Nagoya, Giappone)

12.40 Giappone-Repubblica Dominicana (Pool 2 – Nagoya, Giappone)

16.00 Italia-Tailandia (Pool 1 – Antalya, Turchia)

19.00 Polonia-Canada (Pool 1 – Antalya, Turchia)

MERCOLEDI’ 31 MAGGIO

8.00 Croazia-Bulgaria (Pool 2 – Nagoya, Giappone)

11.00 Cina-Brasile (Pool 2 – Nagoya, Giappone)

16.00 Serbia-Usa (Pool 1 – Antalya, Turchia)

19.00 Corea del Sud-Turchia (Pool 1 – Antalya, Turchia)

GIOVEDI’ 1 GIUGNO

5.00 Croazia-Germania (Pool 2 – Nagoya, Giappone)

8.00 Bulgaria-Repubblica Dominicana (Pool 2 – Nagoya, Giappone)

11.00 Brasile-Olanda (Pool 2 – Nagoya, Giappone)

13.00 Canada-Tailandia (Pool 1 – Antalya, Turchia)

16.00 Polonia-Italia (Pool 1 – Antalya, Turchia)

19.00 Turchia-Serbia (Pool 1 – Antalya, Turchia)

VENERDI’ 2 GIUGNO

6.10 Cina-Germania (Pool 2 – Nagoya, Giappone)

9.10 Repubblica Dominicana-Olanda (Pool 2 – Nagoya, Giappone)

12.40 Croazia-Giappone (Pool 2 – Nagoya, Giappone)

13.00 Tailandia-Polonia (Pool 1 – Antalya, Turchia)

16.00 Canada-Corea del Sud (Pool 1 – Antalya, Turchia)

19.00 Usa-Italia (Pool 1 – Antalya, Turchia)

SABATO 3 GIUGNO

5.40 Brasile-Repubblica Dominicana (Pool 2 – Nagoya, Giappone)

8.40 Cina-Olanda (Pool 2 – Nagoya, Giappone)

12.10 Bulgaria-Giappone (Pool 2 – Nagoya, Giappone)

13.00 Polonia-Serbia (Pool 1 – Antalya, Turchia)

16.00 Usa-Corea del Sud (Pool 1 – Antalya, Turchia)

19.00 Turchia-Italia (Pool 1 – Antalya, Turchia)

DOMENICA 4 GIUGNO

5.40 Croazia-Brasile (Pool 2 – Nagoya, Giappone)

8.40 Germania-Bulgaria (Pool 2 – Nagoya, Giappone)

12.10 Giappone-Cina (Pool 2 – Nagoya, Giappone)

13.00 Tailandia-Corea del Sud (Pool 1 – Antalya, Turchia)

16.00 Canada-Serbia (Pool 1 – Antalya, Turchia)

19.00 Usa-Turchia (Pool 1 – Antalya, Turchia)

Week 2

MARTEDI’ 13 GIUGNO

11.00 Repubblica Dominicana-Polonia (Pool 3 – Hong Kong, Cina)

14.30 Cina-Canada (Pool 3 – Hong Kong, Cina)

22.30 Croazia-Usa (Pool 4 – Brasilia, Brasile)

MERCOLEDI’ 14 GIUGNO

2.00 Giappone-Serbia (Pool 4 – Brasilia, Brasile)

11.00 Italia-Bulgaria (Pool 3 – Hong Kong, Cina)

14.30 Olanda-Turchia (Pool 3 – Hong Kong, Cina)

22.30 Germania-Tailandia (Pool 4 – Brasilia, Brasile)

GIOVEDI’ 15 GIUGNO

2.00 Brasile-Corea del Sud (Pool 4 – Brasilia, Brasile)

7.30 Bulgaria-Canada (Pool 3 – Hong Kong, Cina)

11.00 Polonia-Turchia (Pool 3 – Hong Kong, Cina)

14.30 Repubblica Dominicana-Italia (Pool 3 – Hong Kong, Cina)

19.00 Tailandia-Usa (Pool 4 – Brasilia, Brasile)

22.30 Giappone-Corea del Sud (Pool 4 – Brasilia, Brasile)

VENERDI’ 16 GIUGNO

2.00 Brasile-Serbia (Pool 4 – Brasilia, Brasile)

7.30 Turchia-Canada (Pool 3 – Hong Kong, Cina)

11.00 Polonia-Olanda (Pool 3 – Hong Kong, Cina)

14.30 Bulgaria-Cina (Pool 3 – Hong Kong, Cina)

19.00 Giappone-Germania (Pool 4 – Brasilia, Brasile)

22.30 Corea del Sud-Croazia (Pool 4 – Brasilia, Brasile)

SABATO 17 GIUGNO

2.00 Serbia-Tailandia (Pool 4 – Brasilia, Brasile)

7.30 Repubblica Dominicana-Canada (Pool 3 – Hong Kong, Cina)

11.00 Olanda-Italia (Pool 3 – Hong Kong, Cina)

14.30 Polonia-Cina (Pool 3 – Hong Kong, Cina)

19.00 Brasile-Germania (Pool 4 – Brasilia, Brasile)

22.30 Giappone-Usa (Pool 4 – Brasilia, Brasile)

DOMENICA 18 GIUGNO

2.00 Serbia-Croazia (Pool 4 – Brasilia, Brasile)

7.30 Bulgaria-Olanda (Pool 3 – Hong Kong, Cina)

11.00 Repubblica Dominicana-Turchia (Pool 3 – Hong Kong, Cina)

14.30 Italia-Cina (Pool 3 – Hong Kong, Cina)

15.00 Brasile-Usa (Pool 4 – Brasilia, Brasile)

19.00 Tailandia-Croazia (Pool 4 – Brasilia, Brasile)

22.30 Germania-Corea del Sud (Pool 4 – Brasilia, Brasile)

Week 3

MARTEDI’ 27 GIUGNO

8.30 Germania-Repubblica Dominicana (Pool 5 – Suwon, Corea del Sud)

12.00 Croazia-Canada (Pool 6 – Bangkok, Tailandia)

12.00 Bulgaria-Corea del Sud (Pool 5 – Suwon, Corea del Sud)

15.30 Tailandia-Olanda (Pool 6 – Bangkok, Tailandia)

MERCOLEDI’ 28 GIUGNO

8.30 Usa-Polonia (Pool 5 – Suwon, Corea del Sud)

12.00 Giappone-Turchia (Pool 6 – Bangkok, Tailandia)

12.00 Cina-Serbia (Pool 5 – Suwon, Corea del Sud)

15.30 Brasile-Italia (Pool 6 – Bangkok, Tailandia)

GIOVEDI’ 29 GIUGNO

5.00 Polonia-Germania (Pool 5 – Suwon, Corea del Sud)

8.00 Croazia-Olanda (Pool 6 – Bangkok, Tailandia)

8.30 Usa-Bulgaria (Pool 5 – Suwon, Corea del Sud)

12.00 Brasile-Canada (Pool 6 – Bangkok, Tailandia)

12.00 Repubblica Dominicana-Corea del Sud (Pool 5 – Suwon, Corea del Sud)

15.30 Tailandia-Turchia (Pool 6 – Bangkok, Tailandia)

VENERDI’ 30 GIUGNO

5.00 Bulgaria-Polonia (Pool 5 – Suwon, Corea del Sud)

8.00 Canada-Italia (Pool 6 – Bangkok, Tailandia)

8.30 Germania-Serbia (Pool 5 – Suwon, Corea del Sud)

12.00 Olanda-Giappone (Pool 6 – Bangkok, Tailandia)

12.00 Cina-Repubblica Dominicana (Pool 5 – Suwon, Corea del Sud)

15.30 Brasile-Turchia (Pool 6 – Bangkok, Tailandia)

SABATO 1 LUGLIO

3.30 Serbia-Repubblica Dominicana (Pool 5 – Suwon, Corea del Sud)

7.00 Corea del Sud-Cina (Pool 5 – Suwon, Corea del Sud)

8.00 Italia-Croazia (Pool 6 – Bangkok, Tailandia)

10.30 Germania-Usa (Pool 5 – Suwon, Corea del Sud)

12.00 Olanda-Canada (Pool 6 – Bangkok, Tailandia)

15.30 Tailandia-Giappone (Pool 6 – Bangkok, Tailandia)

DOMENICA 2 LUGLIO

3.30 Serbia-Bulgaria (Pool 5 – Suwon, Corea del Sud)

7.00 Polonia-Corea del Sud (Pool 5 – Suwon, Corea del Sud)

8.00 Croazia-Turchia (Pool 6 – Bangkok, Tailandia)

10.30 Cina-Usa (Pool 5 – Suwon, Corea del Sud)

12.00 Italia-Giappone (Pool 6 – Bangkok, Tailandia)

15.30 Tailandia-Brasile (Pool 6 – Bangkok, Tailandia)

Fase Finale (Arlington, Usa)

MERCOLEDI’ 12 LUGLIO

23.00 Quarto di finale da definire

GIOVEDI’ 13 LUGLIO

2.30 Quarto di finale da definire

17.30 Quarto di finale da definire

21.00 Quarto di finale da definire

SABATO 15 LUGLIO

23.00 Semifinale da definire

DOMENICA 16 LUGLIO

2.30 Semifinale da definire

21.00 Finale 3°-4° posto da definire

LUNEDI’ 17 LUGLIO

0.30 Finale 1°-2° posto da definire