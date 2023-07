Italia-Turchia in tv: programma, orario e diretta amichevole pre Mondiali 2023 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Italia-Turchia, sfida valida come amichevole pre Mondiali 2023 di basket. Si avvicina il grande appuntamento della rassegna iridata, e la Nazionale guidata da coach Pozzecco comincia il proprio programma di test per trovare la forma migliore. Inoltre, al termine di questo ciclo verranno definiti i dodici che parteciperanno effettivamente ai Mondiali, previsti tra il 25 agosto e il 10 settembre. La partita contro la Turchia rientra nella prima fase di preparazione che si sta svolgendo in Trentino: dopo la serie di allenamenti a porte aperte a Folgaria, ecco la Trentino Basket Cup, con la semifinale contro la Turchia a cui faranno seguito le due finali. Dall’altra parte del tabellone, a sfidarsi saranno Cina e Capo Verde. La palla a due è prevista alle ore 20:30 di venerdì 4 agosto sul parquet della BLM Group Arena. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Italia-Turchia, amichevole pre Mondiali di basket.

ITALIA, CALENDARIO AMICHEVOLI PRE MONDIALI 2023

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta sulla piattaforma satellitare Sky Sport, oltre che con le relative piattaforme streaming Sky Go e NOW. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida per non perdersi davvero nulla.