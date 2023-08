Italia-Turchia stasera in tv: programma, orario e diretta semifinale Trentino Basket Cup 2023

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Italia-Turchia, sfida valida come semifinale della Trentino Basket Cup 2023. Dopo i dieci giorni di allenamenti aperti al pubblico svoltisi a Folgaria, ecco il primo di una lunga serie di sfide amichevoli per i ragazzi di coach Pozzecco. Il primo avversario sarà il team guidato da coach Ataman, che in carriera vanta due Euroleghe vinte da allenatore: si tratta, quindi, di un primo impegno sicuramente di alto livello per iniziare a trovare il ritmo giusto e per definire il roster di 12 giocatori che prenderanno parte ai Mondiali al via il prossimo 25 agosto. La palla a due è prevista alle ore 20:30 di venerdì 4 agosto sul parquet della BLM Group Arena. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Italia-Turchia, valida come semifinale della Trentino Basket Cup 2023.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

PROGRAMMA TRENTINO BASKET CUP 2023

ITALIA, CALENDARIO AMICHEVOLI PRE MONDIALI 2023

PROGRAMMA E TV MONDIALI 2023

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta sulla piattaforma satellitare Sky Sport, in particolare su Sky Sport Arena, oltre che sulle relative piattaforme streaming Sky Go e NOW. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale e la cronaca al termine della sfida per non perdersi davvero nulla.