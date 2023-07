Basket, amichevoli Italia pre Mondiali 2023: calendario, orari e tv

Il calendario, gli orari e come vedere in tv tutte le amichevoli dell’Italia prima del via ai Mondiali 2023 di basket, in programma tra Filippine, Giappone e Indonesia tra il 25 agosto e il 10 settembre. Gli Azzurri allenati da coach Pozzecco cercheranno di arrivare al massimo della condizione all’appuntamento iridato, e per questo è stato fissato un fitto programma di amichevoli, al termine degli allenamenti in corso a Folgaria e aperti al pubblico. Sette le amichevoli in programma, alcune in Europa e le ultime due direttamente in Asia, a Shenzhen: tra le prime, le sfide a due superpotenze come Serbia e Grecia, ma anche il sentitissimo “DatHome Day”, amichevole contro il Portorico che segnerà l’ultima partita in Italia di Gigi Datome, in programma domenica 13 agosto al Pala De André di Ravenna. Ecco quindi di seguito il calendario completo delle amichevoli, alcune delle quali verranno trasmesse su Sky Sport, oltre che sulle relative piattaforme streaming, Sky Go e NOW.

TRENTINO BASKET CUP (TRENTO)

Venerdì 4 agosto – Semifinali

Ore 20:30 – Italia – Turchia (Sky Sport)

Sabato 5 agosto – Finali

Ore 18:00 o 20:30 – Italia – Cina/Capo Verde (Sky Sport)

TORNEO DELL’ACROPOLIS (ATENE)

Mercoledì 9 agosto

Ore 18:45 – Italia – Serbia

Giovedì 10 agosto

Ore 18:45 – Italia – Grecia

DATHOME DAY (RAVENNA)

Domenica 13 agosto

Ore 21:00 – Italia – Portorico (Sky Sport)

SHENZHEN

Domenica 20 agosto

Ore 9:00 – Italia – Brasile

Lunedì 21 agosto

Ore 11:30 – Italia – Nuova Zelanda