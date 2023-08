MotoGP, Marquez: “Fisicamente non al top, ma continuiamo a lavorare”

Al termine della giornata di libere sul circuito di Silverstone, Marc Marquez – tredicesimo – rilascia le sue prime dichiarazioni: “Sono partito un po’ teso ma verso la fine sono migliorato. Ovviamente vorremmo essere più vicini alla vetta della lista dei tempi, ma al momento dobbiamo concentrarci sul migliorare ciò che abbiamo. Fisicamente ho un po’ di dolore alla gamba destra, intorno ai muscoli adduttori, ma continuiamo a lavorare. Il focus di questo fine settimana è dentro la mia squadra e me stesso, per costruire una base e diventare più forti“.

Ritorna in pista Joan Mir, che oggi si è piazzato diciottesimo: “Ho dovuto pazientare per arrivare a questo punto, ma è stato fantastico tornare di nuovo in moto e con la squadra. Siamo partiti con la base che stavamo usando a Le Mans perché con questa mi sentivo più competitivo nella prima parte della stagione. Ho avuto bisogno di un paio di giri per capire tutto ma nel complesso è stato abbastanza naturale. Oggi si trattava di lavorare con ciò che abbiamo, l’elettronica è un’area su cui stiamo lavorando. Certo, dobbiamo continuare a migliorare, ma è importante continuare ad essere pazienti e procedere passo dopo passo”.