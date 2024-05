Italia-Svezia, amichevole 2024 volley femminile in tv: orario, canale e streaming giovedì 9 maggio

Inizia il conto alla rovescia per Italia-Svezia, amichevole 2024 di volley femminile in programma giovedì 9 maggio. Secondo test match per le ragazze di Julio Velasco, che proseguono la lunga corsa verso i Giochi Olimpici di Parigi. Le azzurre devono giocare bene la Volleyball Nations League per rimanere nelle prime posizioni del ranking mondiale e conquistare così la carta olimpica. La Nazionale, non ancora al gran completo, torna in campo 24 ore dopo la prima sfida contro la compagine svedese con lo stesso obiettivo: crescere e trovare ritmo in vista dei prossimi appuntamenti. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di giovedì 9 maggio al Pala Banca Sport di Piacenza, in Italia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la sfida amichevole Italia-Svezia di volley femminile.

STREAMING E TV – L’amichevole di volley femminile Italia-Svezia di giovedì 9 maggio 2024 è visibile in diretta tv su Eurosport 1, visibile per gli abbonati anche in streaming su Discovery +, Sky Go, DAZN e Timvision. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.