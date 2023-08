Italia-Serbia in tv: programma, orario e diretta Torneo Acropolis 2023 di basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Italia-Serbia, sfida valida per il Torneo Acropolis 2023 di basket. Nuovo appuntamento per la Nazionale guidata da coach Pozzecco, nel percorso che porterà ai Mondiali di basket maschile in scena tra il 25 agosto e il 10 settembre tra Filippine, Giappone e Indonesia. Si tratta della terza amichevole per gli Azzurri, dopo la vittoria della Trentino Basket Cup 2023, ottenuta superando prima la Turchia all’overtime e poi dominando la Cina in finale. Nel mentre, il roster dei giocatori a disposizione del ct è sceso a 14, con il taglio di Riccardo Visconti. Ora, la sfida contro Nikola Jokic e compagni, con l’ultimo precedente risalente agli scorsi Europei, dove furono Melli e compagni ad avere la meglio in una partita epica. La palla a due è prevista alle ore 18:45 di mercoledì 9 agosto. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Italia-Serbia, valida per il Torneo Acropolis 2023.

PROGRAMMA TRENTINO BASKET CUP 2023

ITALIA, CALENDARIO AMICHEVOLI PRE MONDIALI 2023

PROGRAMMA E TV MONDIALI 2023

STREAMING E TV – Non è prevista una copertura televisiva né in streaming del torneo in Italia. Ad ogni modo, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della partita e tutte le informazioni per non perdersi davvero nulla.