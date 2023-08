Basket, Torneo Acropolis 2023: il calendario delle partite dell’Italia

Il calendario delle partite dell’Italia nel torneo Acropolis 2023 di basket. Gli uomini guidati da coach Pozzecco si sfideranno con Serbia e Grecia in queste nuove partite amichevoli per continuare la propria preparazione in vista dei Mondiali in scena tra Filippine, Giappone e Indonesia tra fine agosto e i primi di settembre. Gli Azzurri sono reduci dalle due amichevoli giocate contro Turchia e Cina, nell’ambito della Trentino Basket Cup. Dopo la vittoria contro la Nazionale di coach Ataman ottenuta all’overtime, l’Italia non ha avuto problemi ad avere la meglio anche sugli asiatici, aggiudicandosi il trofeo e soprattutto cominciando a trovare meccanismi e confidenza in ottica rassegna iridata.

Ora, la due giorni di partite ad Atene, con il livello che sale in maniera considerevole. Prima la sfida alla Nazionale di Nikola Jokic, poi l’incontro con Giannis Antetokounpo e compagni, solo per citare le due stelle che guidano i rispettivi roster, entrambi di altissimo livello. L’Italia, inoltre, aveva già affrontato le due compagini agli ultimi Europei, venendo battuta dalla Grecia ai gironi e invece imponendosi in una partita epica contro la Serbia gli ottavi.

CALENDARIO E PROGRAMMA TV MONDIALI 2023

ITALIA, CALENDARIO AMICHEVOLI PRE MONDIALI

BASKET, TORNEO ACROPOLIS 2023: CALENDARIO ITALIA

Mercoledì 9 agosto

Ore 18:45 – Serbia – Italia

Giovedì 10 agosto

Ore 18:45 – Grecia – Italia