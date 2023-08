Sinner-Berrettini oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Toronto 2023

Jannik Sinner affronterà Matteo Berrettini al secondo turno del Masters 1000 di Toronto 2023, torneo di scena nella città nordamericana dal 7 al 13 agosto. Per la prima volta in carriera i nostri due maggiori esponenti del tennis italiano negli ultimi anni avranno modo di affrontarsi, con in palio un posto tra i primi sedici del 1000 canadese. Jannik senza dubbio ci arriva da favorito, grazie ad una stagione fin qui giocata ad alto livello, mentre sappiamo le difficoltà che Matteo ha incontrato nel corso di questi mesi sia sotto il piano fisico che quello mentale. A livello tecnico il matchup anche favorisce l’attuale numero otto del ranking mondiale, con Berrettini che dovrà provare a tenere una percentuale molto alta di prime per provare ad impensierire Sinner.

Sinner e Berrettini si sfideranno oggi, mercoledì 9 agosto, come 4°match dalle 17:00.