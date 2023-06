Italia-Repubblica Ceca stasera in tv: programma, orario e diretta Europei 2023 basket femminile

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Italia-Repubblica Ceca, sfida valida prima giornata del Gruppo B degli Europei 2023 di basket femminile. Comincia l’avventura della Nazionale guidata da coach Lardo in questa edizione della competizione europea: le intenzioni per fare bene ci sono, e anche le possibilità, visto il bel percorso portato a termine nella fase di qualificazione. La palla a due è fissata alle ore 14:00 di giovedì 15 giugno sul parquet della Tel Aviv Arena. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Italia-Repubblica Ceca degli Europei 2023 di basket femminile.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv e in chiaro su RaiSport HD, oppure sulla piattaforma satellitare Sky, al canale 201, nonché su Sky Go, NowTV e Dazn. Tutte le partite della competizione, infine, sono disponibili sulla piattaforma streaming Eleven Sports. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.