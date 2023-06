Giorgi-Mandlik oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Nottingham 2023

Camila Giorgi se la vedrà contro Elizabeth Mandlik negli ottavi di finale del WTA 250 di Nottingham 2023 (Gran Bretagna), torneo di scena sui campi in erba della cittadina inglese. La marchigiana, dopo aver battuto Madison Brengle all’esordio, trova sul proprio percorso un’altra giocatrice a stelle e strisce. Quest’ultima, classificata di poco oltre le prime cento del mondo, ha superato le qualificazioni prima di avere ragione al tie-break del terzo e decisivo set della bulgara Viktoriya Tomova. Con Giorgi non ci sono scontri diretti da registrare.

L’azzurra, complice anche la maggiore esperienza sui prati, partirà ampiamente favorita secondo le quote dei bookmakers. Attenzione, tuttavia, a non sottovalutare la ventiduenne statunitense, che in questa stagione sta dimostrando di possedere il livello per potersi affermare anche a livello di circuito maggiore. Giorgi, però, ha tutte le carte in regola per guadagnarsi un eventuale quarto di finale contro la veterana transalpina Alize Cornet, che al secondo turno ha sbarrato clamorosamente la strada alla prima testa di serie della manifestazione ovvero la greca Maria Sakkari.

Giorgi e Mandlik scenderanno in campo oggi (giovedì 15 giugno). Le due giocatrici sono pianificate come primo incontro della giornata sul Court 2 con inizio fissato non prima delle ore 12.00 italiane (le 11.00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di ottavi di finale tra Giorgi e Mandlik attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.