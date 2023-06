LIVE – Italia-Repubblica Ceca 58-61, Europei 2023 basket femminile: RISULTATO in DIRETTA

Il live in diretta di Italia-Repubblica Ceca, sfida valida prima giornata del Gruppo B degli Europei 2023 di basket femminile. Comincia l’avventura della Nazionale guidata da coach Lardo in questa edizione della competizione europea: le intenzioni per fare bene ci sono, e anche le possibilità, visto il bel percorso portato a termine nella fase di qualificazione. La palla a due è fissata alle ore 14:00 di giovedì 15 giugno sul parquet della Tel Aviv Arena, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

ITALIA-REPUBBLICA CECA 58-61

FINISCE QUI! LA REPUBBLICA CECA BATTE L’ITALIA 58-61!

40‘- Finale incandescente, ceche avanti 58-61.

39‘- Gran tripla di Brezinova, che pareggia i conti a pochi secondi dalla fine: 56-56.

37‘- Villa tiene avanti le azzurre, 56-53.

35‘- Facile appoggio a canestro di Hamzova, 54-51.

34‘- Zandalasini sblocca le azzurre, 52-49.

33‘- Repubblica Ceca a -1, 50-49.

32‘- Brezinova a segno da due, 50-47.

31‘- Appoggio di Zeithammerova, 50-45.

FINE TERZO QUARTO (50-43)

30‘- André a canestro per il 50-43.

29’- Hamzova riporta sotto le ceche, 46-41.

28‘- Due facili id Brezinova, 46-36.

26‘- Primi due punti delle ceche in questo parziale, 26-34.

24‘- Ancora Italia per il 46-32, ora il parziale è di 13-0.

23‘- Altra tripla di Streafico, 43-32, parziale di 10-0.

22‘- Ottimo avvio delle azzurre, appoggio di Villa, 37-32.

21‘- Si riparte!

INTERVALLO (33-32)

20‘- Tripla di Spreafico, 33-29.

19‘- Zandalasini per il 30-29.

18‘- Canestro di Keys, Italia a -1: 28-29.

17‘- 1/2 dalla lunetta per Holesinska, 26-28.

16‘- Ancora tripla di Pan su assist di Zandalasini, 26-25.

15‘- Tripla di Francesca Pan, 23-25.

14‘- Tripla di Holesinska, le ceche provano a scappare: 20-25.

13‘- Andrelova realizza da tre, 20-22.

12‘- Fassina firma il contro-sorpasso, 20-19.

11‘- Appoggio di Sipova, 17-19.

FINE PRIMO QUARTO (17-17)

10‘- Appoggio a canestro di Bestagno, 17-15.

9′– 2/2 di Brezinova, 15 pari.

7‘- Stoupalova riporta la Repubblica Ceca a -2, 15-13.

6‘- 2/2 dalla lunetta di André, 15-8.

5‘- Ancora Verona, le azzurre allungano sul 13-8.

4‘- Verona appoggia a canestro, 9-8.

3′– Tripla di Brezinova e sorpasso ceco, 5-8.

2′– Tripla di Spreafico, 5-2.

1‘- Risponde subito Hamzova, 2-2.

1‘- Appoggio a canestro di André, 2-0.

13:55 – Buon pomeriggio e benvenuti gentili lettori di Sportface.it, a breve inizierà il match tra Italia e Repubblica Ceca.