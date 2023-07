Fiorentina, Barone: “Zaniolo? Buon giocatore, ma ha detto di volere la Juventus. Lasciamo stare”

La Fiorentina sta progettando il futuro che in dirigenza vorrebbero che fosse targato con la firma di Vincenzo Italiano. Il tecnico, nonostante gli apprezzamenti del Napoli è voluto rimanere e nel futuro vuole continuare a fare grandi cose. Italiano vorrebbe puntare su Gaetano Castrovilli, giocatore che per via degli infortuni è stato spesso fuori rosa in questo biennio. Parole importanti anche sul mercato in entrata della viola, specialmente su Nicolò Zaniolo da parte di Barone che ha parlato all’uscita dall’assemblea di Lega Serie A a Milano.

Le parole di Barone su Castrovilli: “La Fiorentina è sempre preparata. Abbiamo una squadra già molto competitiva e quindi andremo a mirare su quello di cui abbiamo bisogno. Stiamo lavorando al rinnovo. Al momento ci sono delle differenze abbastanza larghe”

Su Amrabat: “E’ un giocatore della Fiorentina, poi se arriveranno delle offerte le valuteremo. Milenkovic?È un giocatore importante della Fiorentina. Anche per lui non è arrivato niente, ma come per tutti se dovesse arrivare un’offerta ne parleremo”

Sul prossimo mercato in entrata e sulla suggestione Zaniolo: “Siamo molto concentrati su tutto quello che dobbiamo fare, ci siamo posti delle date. Ci saranno da valutare i ragazzi che rientreranno dai prestiti e poi andremo ad agire sul mercato. Zaniolo è un ottimo giocatore. Ha detto di voler andare alla Juventus, quindi lasciamo stare”