Israele-Italia oggi in tv: programma, orario e diretta Europei 2023 basket femminile

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Israele-Italia, sfida valida per la seconda giornata del Gruppo B degli Europei 2023 di basket femminile. Le Azzurre guidate da coach Lardo non hanno cominciato al meglio il proprio percorso, visto che nel debutto contro la Repubblica Ceca è arrivata una sconfitta deludente maturata in un quarto quarto sottotono da parte dell’Italia, che aveva toccato anche i quattordici punti di vantaggio. Le avversarie odierne sono invece state travolte dal Belgio con uno schiacciante 108-59. Per entrambe le squadre, la vittoria è vitale per accedere almeno alle partite di qualificazione ai quarti di finale. La palla a due è fissata alle ore 14:30 di venerdì 16 giugno sul parquet della Tel Aviv Arena. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Israele-Italia degli Europei 2023 di basket femminile.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv e in chiaro su RaiSport HD, oppure sulla piattaforma satellitare Sky, al canale 201, nonché su Sky Go, NowTV e Dazn. Tutte le partite della competizione, infine, sono disponibili sulla piattaforma streaming Eleven Sports. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.