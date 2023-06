LIVE – Israele-Italia 68-88, Europei 2023 basket femminile: RISULTATO in DIRETTA

Il live in diretta di Israele-Italia, sfida valida per la seconda giornata del Gruppo B degli Europei 2023 di basket femminile. Le Azzurre guidate da coach Lardo non hanno cominciato al meglio il proprio percorso, visto che nel debutto contro la Repubblica Ceca è arrivata una sconfitta deludente maturata in un quarto quarto sottotono da parte dell’Italia, che aveva toccato anche i quattordici punti di vantaggio. Le avversarie odierne sono invece state travolte dal Belgio con uno schiacciante 108-59. Per entrambe le squadre, la vittoria è vitale per accedere almeno alle partite di qualificazione ai quarti di finale. La palla a due è fissata alle ore 14:30 di venerdì 16 giugno sul parquet della Tel Aviv Arena, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

ISRAELE-ITALIA 68-88

FINISCE QUI! L’ITALIA SPAZZA VIA ISRAELE 68-88!

40‘- L’Italia mantiene i venti punti di margine, 68-88.

38‘- Sims per il 61-84.

37‘- Due punti di Garzon, 57-84.

36‘- Appoggio a canestro di André, 55-84.

35‘- Appoggio a canestro di Cohen, 53-79.

34‘- L’Italia vola sul 49-76.

33‘- Canestro di Rotberg, che realizza anche l’aggiuntivo: 49-71.

32‘- Due punti di Verona, 46-69.

FINE TERZO QUARTO (45-67)

29‘- 2/3 di Zandalasini, 45-67.

28‘- Altri due punti Zandalasini, +20: 45-65.

27‘- Israele tenta un reazione, 45-62.

26‘- Zandalasini tocca i 25 punti, 43-62.

25‘- Gioco da tre di Cohen, 43-60.

24‘- Santucci serve Zandalasini per il 39-60.

23‘- 51-36, ancora una devastante Zandalasini.

22‘- Appoggio di Zandalasini, 36-49.

21‘- Subito una tripla di Cohen, 34-44.

INTERVALLO (31-47)

20′– Ennesima tripla di Zandalasini, 31-44.

19‘- Zandalasini scatenata, 28-44.

18‘- Due triple consecutive di Israele, 28-41.

17‘- Due punti di Garzon, 25-39.

16‘- Ancora un appoggio di Zandalasini, 23-36.

15‘- Arresto e tiro di Zandalasini, 23-34.

14‘- Cohen realizza sotto canestro, 23-32.

13′ – Gioco da tre di Simons, 21-32.

11‘- Cubaj a segno per il 18-32.

FINE PRIMO QUARTO (18-30)

10‘- Due punti di Verona, 18-30.

8‘- Ancora da tre Spreafico, 17-26.

7′– 2/2 dalla lunetta per Santucci, 15-23.

6‘- 14-20, tripla di Zandalasini.

5‘- Gioco da 4 portato a termine da Spreafico, 7-17.

4′– Tripla di Santucci per il 4-12.

3‘- Ancora Andrè, che però fallisce l’aggiuntivo: 4-7.

2′– Tripla di Santucci, 0-5.

1‘- André a segno, 0-2.

14:20 – Buon pomeriggio e benvenuti gentili lettori di Sportface.it, a breve inizierà la sfida tra Israele ed Italia.