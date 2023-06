Beach soccer, il ct Del Duca convoca 15 azzurri per il raduno di Tirrenia

Emiliano Del Duca, ct della Nazionale italiana di Beach Soccer, ha convocato 15 calciatori per il raduno di tre giorni a Tirrenia in vista dei Giochi Europei di Cracovia. Solamente in 12 partiranno poi alla volta della Polonia, dove l’Italia affronterà Svizzera, Ucraina e Moldavia nel gruppo B. Una volta tornati dalla Polonia, gli azzurri voleranno invece in Azerbaijan, a Baku, in occasione delle Qualificazioni Mondiali. Inserita nel girone A, l’Italia sfiderà Moldavia, Estonia e Azerbaijan. Di seguito l’elenco completo dei convocati.

Portieri: Andrea Carpita (Viareggio), Leandro Casapieri, Sebastiano Paterniti (Nebros).

Giocatori di movimento: Luca Bertacca (Viareggio), Alessandro Miceli (Promosport), Ovidio Alla (Hermada), Tommaso Fazzini (Viareggio), Gianmarco Genovali (Fratres Perignano), Marco Giordani (Anzio), Alessandro Remedi (Cenaia), Salvatore Sanfilippo (Levante), Samuele Sassari (Cairese), Marcello Percia Montani (Vigor Lamezia), Fabio Sciacca (Olimpus Roma), Emmanuele Zurlo (Aesse Building).