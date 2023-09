Hurkacz-Tiafoe stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Laver Cup 2023

Hubert Hurkacz sfiderà Frances Tiafoe nel terzo match della seconda giornata di Laver Cup 2023, in corso a Vancouver, Canada. Match molto intrigante per aprire la sessione serale di questa giornata in cui Team Europe deve provare a ricucire il margine di svantaggio subito nel corso dei primi quattro incontri. Il polacco ha vinto gli ultimi tre precedenti scontri diretti contro il tennista statunitense, che invece si era aggiudicato i primi due.

Hurkacz e Tiafoe scenderanno in campo nella notte italiana tra sabato 23 e domenica 24 settembre. Il match è in programma sul veloce indoor della Rogers Arena di Vancouver alle 04:00 italiane. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport 1 (canale 210 di Sky). Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Discovery+, Dazn e Sky Go. In alternativa, anche Sportface.it garantirà ai propri lettori un’ampia copertura con news, aggiornamenti ed highlights nel corso della manifestazione in corso in Canada.