F1 GP Giappone 2023, risultati qualifiche e griglia di partenza: pole position Verstappen, Leclerc 4°

I risultati delle qualifiche e la griglia di partenza del Gran Premio del Giappone 2023 a Suzuka di F1. Tutto pronto per andare a conoscere la composizione della griglia di partenza e dunque di tutte e dieci file per la gara di domani. Di seguito ecco la griglia completa.

Q3 – Come da facile previsione la pole position è di un dominante Max Verstappen che scende sotto il muro dell’1’29”. Dietro di lui le due McLaren, con Piastri che riesce a fare meglio di Norris. Quarta posizione per Leclerc che fa un buon giro e resta a circa un decimo dalla prima fila. Male Sergio Perez, che non riesce a fare meglio della quinta piazza, mettendosi tra le due Ferrari.

Q2 – Le due McLaren di Norris e Piastri ottengono subito un tempo che le mette al sicuro e non scendono in posta per il secondo tentativo nei minuti finali. Ottimi i tempi di Sainz e soprattutto Leclerc, il migliore in questo Q2. Vengono eliminati Lawson, Gasly, Albon, Ocon e Magnusse, con Alonso che si salva di poco così come nel Q1.

Q1 – Lorgan Sargeant dopo pochi minuti si toglie dalla lotta per entrare nel Q2 andando a muro all’ultima curva e interrompendo le qualifiche per un po’ a causa della bandiera rossa. Nel concitato finale si salva per il rotto della cuffia Albon con un ottimo colpo di reni, eliminando Bottas per pochi millesimi. Insieme al pilota della Alfa Romeo non accedono al Q2 anche Stroll, Hulkenberg, Zhou e il sopracitato Sargeant.

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DEL GIAPPONE 2023

PRIMA FILA

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Oscar Piastri (McLaren)

SECONDA FILA

3. Lando Norris (McLaren)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

TERZA FILA

5. Sergio Perez (Red Bull)

6. Carlos Sainz (Ferrari)

QUARTA FILA

7. Lewis Hamilton (Mercedes)

8. George Russell (Mercedes)

QUINTA FILA

9. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

10. Fernando Alonso (Aston Martin)

SESTA FILA

11. Liam Lawson (AlphaTauri)

12. Pierre Gasly (Alpine)

SETTIMA FILA

13. Alexander Albon (Williams)

14. Esteben Ocon (Alpine)

OTTAVA FILA

15. Kevin Magnussen (Haas)

16. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

NONA FILA

17. Lance Stroll (Aston Martin)

18. Nico Hulkenberg (Haas)

DECIMA FILA

19. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

20. Logan Sargeant (Williams)