Humbert-Shevchenko in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Atp Metz 2023

Ugo Humbert affronterà Alexander Shevchenko nella finale dell’Atp 250 di Metz 2023, in programma dal 5 all’11 novembre. Stagione della rinascita per il francese che ha anche la possibilità di finire nei primi 20 della classifica con una vittoria in questa finale. Per ora ha perso un solo set nel corso della settimana contro Thiem nel match d’esordio. Dall’altro lato della rete, però, un avversario da non sottovalutare affatto. Il russo ha iniziato il 2023 a livello challenger ma era solo questione di tempi prima di vederlo sul circuito maggiore. I suoi colpi meritano altri palcoscenici e lo sta dimostrando negli ultimi mesi. Si gioca la possibilità del primo titolo dopo aver certificato il suo ingressi nei primi 50. Si tratta del primo scontro diretto tra i due.

