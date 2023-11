Tabellone Atp Metz 2023: Sonego prova a difendere il titolo. Presente anche Fabio Fognini

Il tabellone e gli accoppiamenti dell’ATP 250 di Metz 2023, evento in programma dal 5 all’11 novembre. Come facilmente prevedibile sono stati moltissimi i ritiri negli ultimi giorni per questo che, insieme a Sofia, è l’ultimo torneo del calendario della stagione ATP prima delle Finals. Lorenzo Sonego, che inizialmente non era neanche riuscito ad accedere nella lista originaria dell’evento, finisce per essere testa di serie e proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Presente anche Fabio Fognini, il quale ha ricevuto una wild card dagli organizzatori. Di seguito tutti i risultati in aggiornamento.

PRIMO TURNO

(1) Rune bye

Seyboth Wild vs (WC) Fognini

Altmaier vs Gaston

Giron vs (6) Sonego

(4) Humbert bye

Thiem vs (Q)

Gasquet vs Watanuki

Barrere vs (7) Hanfmann

(5) Bublik vs (Q)

Shevchenko vs (Q)

Lestienne vs (Q)

(3) Khachanov bye

(8) Wawrinka vs Zapata Miralles

Van Assche vs Van De Zandschulp

(WC) Herbert vs (WC) Cazaux

(2) De Minaur bye