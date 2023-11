Juventus-Cagliari, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Juventus-Cagliari, match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2023/2024. I bianconeri scendono in campo allo Stadium per conquistare un’altra vittoria e riportarsi, per una notte, in testa alla classifica. I sardi sono però in un ottimo momento dopo l’avvio complicatissimo e venderanno cara la pelle. Appuntamento alle ore 18 di sabato 11 novembre.

Juventus-Cagliari sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Dario Marcolin.