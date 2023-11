Atp Metz 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming con Sonego

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming dell’Atp 250 di Metz 2023, torneo che si svolge dal 5 all’11 novembre. Lorenzo Sonego prova a difendere il titolo conquistato lo scorso anno (quando il torneo si disputava a settembre) e soprattutto cerca di ritrovare fiducia e mettere un po’ di partite sulle gambe in vissta delle Finals di Coppa Davis. Diversi tennisti di casa presenti ovviamente per l’ultimo torneo stagionale, ma salvo forfait dell’ultima ora potrebbero esserci al via anche diversi top-15: da Rune ad Hurkacz passando per De Minaur e Khachanov.

MONTEPREMI

TABELLONE

La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile inoltre attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sky Sport trasmetterà in diretta l’appuntamento svedese attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Garantita anche una diretta streaming tramite Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo di Metz garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.

PROGRAMMA E COPERTURA TV ATP 250 METZ 2023

LUNEDÌ 6 NOVEMBRE – Primo turno dalle 12:00

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE – Primo turno dalle 12:00

MERCOLEDÌ 8NOVEMBRE – Secondo turno dalle 12:00

GIOVEDÌ 9NOVEMBRE – Quarti di finale dalle 12:00

VENERDÌ 10 NOVEMBRE – Semifinali dalle 13:30

SABATO 11 NOVEMBRE – Finale dalle 14:00