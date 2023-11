Monza-Torino, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Monza-Torino, match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2023/2024. Allo U-Power Stadium sfida della tranquillità tra brianzoli e granata, formazioni entrambe reduci da una vittoria e con una classifica in linea con le aspettative. Chi riuscirà a vincere in questo impegno prima della sosta di novembre? Appuntamento alle ore 20.45 di sabato 11 novembre.

Monza-Torino sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alberto Santi e Alessandro Budel e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani.