Giro d’Italia 2024, undicesima tappa Foiano di Val Fortore-Francavilla al Mare: data, orari, diretta tv e streaming

Mercoledì 15 maggio è il giorno dell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2024, che propone la Foiano di Val Fortore – Francavilla al Mare di 207 chilometri. Si lascia la Campania e si torna in Abruzzo passando per Puglia e Molise, con una frazione che nel finale prevede velocità altissime in riva al mare. Ventagli permettendo, sarà una giornata per i velocisti che potranno così riscattarsi dopo aver sofferto sulle salite delle frazioni precedenti.

Il gruppo prenderà il via dal chilometro zero alle ore 12:15 dopo la fase di trasferimento, per poi arrivare sul traguardo tra le 16:55 e le 17:30 stando alle previsioni degli organizzatori sulla media oraria della corsa.