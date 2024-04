Napoli-Frosinone, Di Lorenzo: “Difficile aggiustare un puzzle che si è rotto”

“Quando affronti una stagione così difficile diventa complicato aggiustare un puzzle che si è rotto”. A dirlo è il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio al ‘Maradona’ per 2-2 contro il Frosinone. “L’impegno della squadra c’è stato, questa vittoria sarebbe stata importante ma purtroppo quest’anno non siamo riusciti a trovare continuità di risultati – ha commentato Di Lorenzo – Siamo sempre qui a commentare risultati come questo, ma partite del genere sono alla nostra portata e dovremmo sempre vincere. Si tratta di punti importanti che vanno persi e la classifica rispecchia perfettamente questa situazione. Da parte mia e della squadra – aggiunge l’azzurro – c’è la consapevolezza di dover fare di più, anche per i tifosi che se lo meritano. Non mi sento di rimproverare nessuno, il calcio può essere anche così. Stiamo lavorando tanto sulla vulnerabilità difensiva, ma quando l’annata parte in questo modo è difficile aggiustare un puzzle che si è rotto. Siamo comunque tutti uniti per finire al meglio la stagione, daremo il massimo sia per i tifosi che per noi stessi, oltre che per raggiungere un piazzamento in Europa”. E sulla corsa Champions: “Oggi avremmo potuto rosicchiare dei punti alle nostre avversarie, noi ci crederemo fino alla fine nonostante si tratti di un obiettivo difficile ma che proveremo a conquistare con la qualità dei nostri giocatori”, conclude.