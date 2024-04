Giro d’Italia 2024, tredicesima tappa Riccione-Cento: data, orari, diretta tv e streaming

La tredicesima tappa del Giro d’Italia 2024, in programma venerdì 17 maggio, porta la Corsa Rosa numero 107 da Riccione a Cento dopo 179 chilometri completamente pianeggianti. Sulla carta si tratta di una frazione di puro trasferimento attraverso l’Emilia-Romagna, con i velocisti che non dovrebbero lasciarsi sfuggire questa ghiotta occasione di potersi giocare il successo in volata. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – La partenza dal chilometro zero, dopo la fase di trasferimento, è fissata per le ore 13:10 mentre il gruppo è atteso sul traguardo di Cento tra le 17:05 e le 17:25 in base a quelle che sono le previsioni degli organizzatori sulla media oraria della corsa. La tredicesima tappa del Giro d’Italia 2024 sarà trasmessa integralmente in diretta tv in chiaro sulle reti Rai, con il collegamento che inizierà addirittura alle 12:25 su Rai Sport con “Aspettando il Giro” che poi lascerà spazio a “Prima diretta” al momento della partenza. Alle ore 14:00 il palinsesto si sposta su Rai 2 per “Giro in diretta” e “Giro all’arrivo”, infine dopo il traguardo spazio al consueto “Processo alla tappa”. Il tutto senza dimenticare che la diretta tv integrale è a disposizione anche su Eurosport, mentre la diretta streaming potrà essere seguita su RaiPlay, Discovery+, Dazn, Now e Sky Go. Sportface.it vi racconterà il Giro 2024 in tempo reale giorno dopo giorno con aggiornamenti, classifiche, video e tanto altro ancora.