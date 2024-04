Giro d’Italia 2024, quattordicesima tappa Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda: data, orari, tv e streaming

Sabato 18 maggio è il giorno della quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2024, la cronometro individuale di 31,2 chilometri da Castiglione delle Stiviere a Desenzano del Garda. Una giornata destinata a cambiare la classifica generale, con tutti i big chiamati a dare il massimo: alcuni cercheranno di guadagnare, mentre altri dovranno limitare i danni per poi attaccare nelle tappe di montagna. Ecco gli orari e le informazioni per seguire questa importante giornata.

GIRO D’ITALIA 2024: IL CALENDARIO COMPLETO

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via uno alla volta, in ordine inverso rispetto alla classifica generale. La prima partenza è prevista alle ore 13:20, mentre la maglia rosa dovrebbe chiudere la sua prova intorno alle 17:15. Anche la cronometro di Desenzano sarà trasmessa in diretta tv in chiaro integralmente, grazie a RaiSport che si collegherà fin dalle 12:35 per “Aspettando il Giro” e “Prima diretta”. Poi alle 14:00 il collegamento Rai si sposterà su Rai 2 per “Giro in diretta” e “Giro all’arrivo”, che lasceranno spazio al “Processo alla tappa” per commenti, analisi e interviste a caldo. La diretta tv integrale sarà a disposizione anche su Eurosport, mentre tra le numerose opzioni per la diretta streaming troviamo RaiPlay, Discovery+, Dazn, Now e Sky Go. Sportface.it vi racconterà il Giro 2024 in tempo reale con aggiornamenti in diretta, classifiche, video e molto altro ancora.