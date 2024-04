F1, Vasseur fiducioso verso Miami: “Abbiamo il potenziale per fare bene. Dobbiamo lavorare sulla qualifica”

Per il circus della F1 è il momento di spostarsi dall’Asia al Nord America, con il Mondiale che fa tappa questo fine settimana a Miami. La Ferrari punta a fare meglio rispetto a quanto andato in scena in Cina e lo sostiene anche Fred Vasseur: “Torniamo a confrontarci con il format della Sprint che abbiamo un po’ patito in Cina. Lo facciamo su un circuito molto diverso, sul quale stavolta abbiamo a disposizione i dati delle ultime due stagioni. Ci aspettiamo di fare meglio rispetto a due settimane fa e sono convinto che ne abbiamo il potenziale, specie considerato quanto sono vicini i valori in campo alle spalle di chi comanda il campionato”, ha dichiarato il team principal della scuderia di Maranello. L’appuntamento in Florida rappresenterà l’occasione di portare in pista le due monoposto con una livrea speciale, unica e dedicata a questa gara, che sarà presentata domani. Inoltre, sarà il primo GP dopo l’annuncio di HP come title sponsor: “Questo weekend è speciale per la nostra azienda e anche per la squadra dal momento che esordisce con noi il nuovo title partner HP. Come team faremo il massimo per inaugurare la nostra collaborazione con un risultato importante”, ha aggiunto Vasseur. In conclusione, si torna a parlare della strategia verso il weekend: “Di nuovo sarà importante sfruttare al meglio l’unica sessione di prove libere che avremo a disposizione, soprattutto per lavorare sulla qualifica, che ultimamente ci ha visto faticare più del dovuto”.