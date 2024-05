Giro d’Italia 2024, sedicesima tappa Livigno-Santa Cristina in Val Gardena: data, orari, diretta tv e streaming

Dopo il secondo e ultimo giorno di riposo, il Giro d’Italia 2024 apre la terza settimana di corsa con la sedicesima tappa. Martedì 21 maggio i corridori dovranno affrontare 202 chilometri da Livigno a Santa Cristina in Val Gardena, una giornata da oltre 4300 metri di dislivello e con pianura completamente assente negli ultimi 35 km. Un’altra giornata dedicata agli uomini di classifica, che lanceranno lo sprint finale verso il traguardo di Roma.

GIRO D’ITALIA 2024: IL CALENDARIO COMPLETO

ORARI, TV E STREAMING – La partenza dal chilometro zero, dopo la fase di trasferimento, è attesa per le 12:30 mentre l’arrivo è stato programmato dagli organizzatori tra le 16:50 e le 17:30 stando alle previsioni sulla media oraria della corsa. La sedicesima tappa sarà trasmessa integralmente in diretta tv in chiaro grazie alle reti Rai, visto che su RaiSport il collegamento avrà inizio già alle 10:50 con “Aspettando il Giro” che lascerà poi spazio a “Prima diretta”. Alle ore 14:00 la trasmissione passa su Rai 2 con “Giro in diretta” e “Giro all’arrivo”, infine una volta chiusa la frazione spazio al “Processo alla tappa”. La diretta tv sarà integrale anche su Eurosport, mentre sono molto numerose le opzioni per la diretta streaming grazie a RaiPlay, Discovery+, Dazn, Now e Sky Go. Sportface.it vi racconterà il Giro 2024 in tempo reale con aggiornamenti, video, classifiche e tanto altro ancora.