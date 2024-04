Scherma, il campione del fioretto Daniele Garozzo annuncia il ritiro: “Il mio cuore si è ‘infortunato'”

Daniele Garozzo annuncia il ritiro. Come un fulmine a ciel sereno, il campione azzurro del fioretto in un lungo messaggio saluta quel mondo della scherma professionistica che gli ha regalato anche un oro e un argento olimpico a Rio e Tokyo. A Parigi, però, il classe ’92 non potrà difendere i colori dell’Italia: “È una decisione scaturita da circostanze al di là del mio controllo, il mio cuore si è “infortunato”, ma che accetto con serenità”, scrive lo schermidore siciliano. Un segno del destino, forse, per Garozzo, specializzando in Medicina dello Sport: “Guardando al futuro, già da tempo avevo deciso di dedicare la mia vita professionale alla medicina, oggi con un obiettivo ancor più chiaro: studiare e divulgare le condizioni cardiologiche, spesso misconosciute, che possono affliggere la popolazione sportiva”, aggiunge nel suo post in cui si dichiara grato per le tante gioie che la scherma gli ha regalato nel corso degli anni.

