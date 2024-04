Gigante-Carballes Baena oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Marrakech 2024

Matteo Gigante se la vedrà contro Roberto Carballes Baena nel primo turno dell’ATP 250 di Marrakech 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa della città marocchina. Il giovane capitolino, classificato alla posizione numero 145 del ranking mondiale, è in grande fiducia dopo aver passato le qualificazioni, in cui ha battuto al terzo e decisivo set rispettivamente la wild card marocchina Karim Bennani e l’ostico tedesco Rudolf Molleker. Al debutto nel tabellone principale non è stato fortunato, in quanto ha pescato il top settanta spagnolo, che nella passata edizione della manifestazione è riuscito a sollevare il titolo. Tra i due giocatori non ci sono scontri diretti da registrare, con Gigante che partirà nettamente sfavorito secondo le quote dei bookmakers. Ad attendere il vincitore agli ottavi di finale c’è il piccolo britannico Daniel Evans, terza forza del seeding e beneficiario di un bye all’esordio.

