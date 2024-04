Regolamento Juventus-Lazio, semifinale andata Coppa Italia 2023/2024: come funziona con i gol in trasferta

Il regolamento di Juventus-Lazio, match valevole per la semifinale di andata della Coppa Italia 2023/2024. A tre giorni di distanza dal successo conquistato in campionato dai biancocelesti contro i bianconeri, le due squadre tornano in campo per il primo atto della semifinale di Coppa Italia. Gli uomini di Massimiliano Allegri vogliono cercare di riscattarsi tra le mura amiche dell’Allianz Stadium, in modo tale da dare una sterzata ad una stagione che si sta mettendo male. I ragazzi di Igor Tudor, invece, hanno intenzione di tentare il colpaccio anche in trasferta per mettere in discesa il doppio confronto. Il regolamento prevede che, in caso di parità al termine delle due sfide di andata e ritorno, i gol non valgano doppio come avveniva in passato. Qualora ci fosse parità nel risultato complessivo, dunque, si andrebbe ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.