Darderi-Kudla oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Houston 2024

Luciano Darderi se la vedrà contro Denis Kudla nel primo turno dell’ATP 250 di Houston 2024, torneo di scena sui campi in terra battuta della città texana. L’azzurro partirà nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers nei confronti del top duecento statunitense, entrato nel tabellone grazie all’ausilio di una wild card da parte degli organizzatori. Ad inizio febbraio, infatti, ha vinto il suo primo titolo nel circuito maggiore sul rosso di Cordoba, facendo il proprio ingresso tra i cento giocatori migliori del mondo ed entrando in uno stato di fiducia totale, a maggiore ragione sulla sua superficie preferita. Tra i due tennisti si tratta del primo scontro diretto della carriera. Ad attendere il vincitore agli ottavi di finale c’è già pronto l’argentino Francisco Cerundolo, seconda forza del seeding e beneficiario di un bye al debutto.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Darderi e Kudla scenderanno in campo oggi (martedì 2 aprile). I due giocatori sono pianificati come primo incontro di giornata sul Court3, con inizio fissato a partire dalle ore 19.00 italiane (le 12.00 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibili anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Darderi e Kudla, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.