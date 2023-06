Germania-Israele oggi in tv: data, orario e diretta streaming Europei U21 2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Germania-Israele, match valevole per la prima giornata della fase a gironi degli Europei Under 21 2023. La formazione teutonica ha intenzione di iniziare al meglio questa competizione, ma dovrà fare molta attenzione ai rivali che, come dimostrato in U20, sono stati capaci di un’importante crescita a livello tecnico-tattico. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 22 giugno alle ore 18:00; per questa gara non è prevista copertura televisiva, ma sarà possibile seguirla sul sito Uefa.

