MotoGP GP Olanda 2023, Martin: “Voglio un gran risultato anche ad Assen, in Pramac sono felice”

Reduce dalla bella doppietta in Germania (vittoria nella Sprint Race e in gara normale), Jorge Martin è pronto per un altro grande weekend di MotoGP e ha l’obiettivo di togliersi grandi soddisfazioni anche nel Gran Premio di Assen: “Mi sono goduto i giorni dopo la vittoria, anche se non ho potuto festeggiare tanto perché mi sono subito concentrato su questo weekend. Voglio chiudere al meglio questo Gran Premio prima della pausa estiva – afferma il pilota della Ducati Pramac –. Questa è una delle piste preferite di Bagnaia, ma piace molto anche a me. Sono contento in Pramac: ho una moto ufficiale, un team fantastico che mi supporta, non vedo per quale motivo dovrei cambiare, penso che nel 2024 sarò ancora qui”, conclude Martin.