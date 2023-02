Gelbison-Cerignola oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Gelbison-Cerignola, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque sfide e sperano di tornare a gioire davanti ai propri tifosi per ritrovare la brillantezza di inizio stagione. I pugliesi, invece, arrivano da due sconfitte di fila e vogliono assolutamente riscattarsi per allontanarsi dalla zona playout. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 2 febbraio alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

