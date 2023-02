Monopoli-Picerno oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Monopoli-Picerno, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. La formazione pugliese, reduce da due vittorie consecutive, va a caccia del tris per restare in scia al Foggia e rosicchiare altri punti al Pescara terzo in classifica. Gli ospiti, invece, sono in serie positiva da quattro turno ed hanno intenzione di proseguire su questa strada. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 2 febbraio alle ore 15:00 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

SEGUI LA DIRETTA

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA