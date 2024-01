Gambia-Camerun oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa d’Africa 2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Gambia-Camerun, match valevole la terza giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa 2024. In questo raggruppamento è ancora tutto da decidere e la Nazionale camerunese ha intenzione di portare a casa l’intera posta in palio per assicurarsi il passaggio agli ottavi di finale. Il Gambia, dal suo canto, vuole provare a giocarsi le proprie carte. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 23 gennaio alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta su Sportitalia e in streaming sull’App e sul sito della medesima emittente.

